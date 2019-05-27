*إزاحة الستار عن تفسير قرآني جديد في إیران أزیح الستار عن تفسیر «الکوثر» للقرآن للباحث القرآني الايراني «آیة الله الشيخ یعقوب جعفري»، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في محل المعرض الدولي الـ27 للقرآن بالعاصمة الايرانية طهران.

أن تفسیر الکوثر القرآني للکاتب آیة الله یعقوب جعفري أزیح عنه الستار خلال حفل حضره عدد من المفسرین والشارحین الإیرانیین في محل المعرض، وذلك یوم الجمعة 24 مايو الجاري.

وحضر الحفل الکاتب والمفسر آیة الله یعقوب جعفري، والعضو في مجلس خبراء القیادة آیة الله «هاشم زاده هریسي»، ونائب وزیر الثقافة الإیراني في شؤون القرآن والعترة «عبدالهادي فقهي زاده».

وقال آیة الله جعفري في کلمة ألقاها خلال الحفل إنه علی مدی الـ 22 عاماً الماضیة عاش قریباً من الآیات القرآنیة.

وأوضح أن تفسیر الکوثر یحتوي علی إجابات وردود علی الأسئلة والشبهات التي تشوب الأجیال الجدیدة مضیفاً أنه یستخدم الفضاء الإفتراضي ویعلم ما تدور فیه من شبهات وأسئلة ولهذا خصص تفسیره من القرآن الکریم للرد علی هکذا أسئلة.

ومن جهة اخرى قال ممثل وزارة الأوقاف العمانية ان التنوع الثقافي وعدد المشاركين من مختلف الدول بمختلف ثقافاتهم من أبرز ما يميز المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران.

وقال: ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لسلطنة عمان في المعرض الدولي الـ 27 للقرآن الكريم المقام حالياً في العاصمة طهران «فايز الهادي» في معرض حديثه عن المعرض وأبرز صفاته.

وأشار الی ما تعرضه الغرفة العمانية في المعرض قائلا ان المصحف الوطني العماني هو أبرز المعروضات لدينا مبينا انه مصحف برواية «حفص عن عاصم» وبخط «سالم بن خلفان بن سليمان البلوشي».

وأردف قائلا اننا نستعرض أيضا مصحفا مخطوطا قديما يعود الی العام 1240 للهجرة أي يعود الی أكثر من 200 عام و يعد من المخطوطات القرآنية القيمة.

وأردف فايز الهادي قائلاً: اننا نستعرض في الغرفة العمانية بهذا المعرض أيضا مصحفا تأريخيا يحمل القراءات السبع ويعود الی العام 1157 للهجرة ومخطوط بيد «عبدالله بن بشير بن مسعود بن سعيد».

جدير بالذكر أن المعرض الدولي السابع والعشرين للقرآن الكريم افتتح في 12 واستمر لغاية 25 مايو الجاري في مصلى الامام الخميني(رض) وسط العاصمة الايرانية طهران.