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رقم الخبر: 254110 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 15:04 الاقسام: منوعات  
حاولوا التسلل إلى إسبانيا بطريقة جهنمية.. وفشلوا

حاولوا التسلل إلى إسبانيا بطريقة جهنمية.. وفشلوا

أوقفت السلطات الإسبانية 4 سيارات قرب ميناء مليلة، بينما كانت تحاول تهريب عدد من الأشخاص إلى داخل البلاد بطريقة «جهنمية».

وبحسب الصور التي نشرتها قوات الدفاع المدني الإسباني، فإن المتسللين كانوا مختبئين داخل محرك السيارة، الأمر الذي أدى إلى تعرضهم لمخاطر مختلفة مثل الاختناق والغثيان وآلام المفاصل، حسبما ذكر موقع الدفاع المدني الإسباني.

ووفقا للسلطات الإسبانية، فقد تم إيقاف 4 أشخاص من الأفارقة، ومن بينهم فتاة في الخامسة عشر من عمرها، مشيرة إلى أنه سيتم تقديمهم للمحاكمة.

وبعد عمليات تفتيش شاملة للسيارات عثر على أحد الأشخاص مختبئا في منطقة لوحة قيادة السيارة وآخر عند المحرك وثالث في مؤخرة السيارة، وتحديدا خلف المقاعد الخلفية، حيث كانوا يحاولون شق طريقهم إلى إسبانيا من المغرب.

أما الشخص الرابع الذي عثر عليه في شاحنة، فيبدو أنه تسلل إليها دون علم سائقها.

وكانت السلطات في ميناء مليلة قد عاينت الشاحنة، فوجدت أن وزن حولتها يختلف عن البيانات المرفقة مع الحمولة، وعندما تم إفراغ الحمولة، عثر على الشخص المتسلل.

ويعد جيب مليلة الإسباني مقصدا للمتسللين إلى البلد الأوروبي، عبر رحلات هجرة غير شرعية محفوفة بالمخاطر تؤول دائما إلى الفشل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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