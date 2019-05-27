حسم نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل ورد على التقارير التي تتحدث عن نيته التعاقد مع الإسباني، جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، لخلافة ماسيميليانو أليغري الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم بعدما قاده إلى لقبه الثامن تواليا في الدوري المحلي لكرة القدم.

وأوضح المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيتشي، لشبكة (دازن)، الأحد، على هامش مباراة فريقه ضد سمبدوريا في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي، (إنه عالم غريب، لم نجر أي اتصال بتاتا مع غوارديولا ولم نفكر بالموضوع لا سيما وأنه مرتبط بعقد) مع فريقه الحالي.

ويشرف غوارديولا على سيتي منذ صيف 2016، وقاده هذا الموسم إلى تحقيق ثلاثية تاريخية في إنجلترا، من خلال الاحتفاظ بلقب الدوري الممتاز، والفوز بكأس إنجلترا وكأس الرابطة.

ويسعى يوفنتوس الذي توج بطلا للموسم الثامن تواليا، إلى إيجاد مدرب للموسم المقبل بعد اعلان رحيل أليغري بنهاية 2018-2019، في ظل تقارير عن خلافات بينه وبين أعضاء في الإدارة حول خططه المستقبلية.

وأخفق أليغري هذا الموسم في قيادة الفريق إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ 1996، على الرغم من انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو، الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد الإسباني.

وأكد بارتيتشي أن ناديه سينتظر حتى نهاية الموسم ليعلن هوية المدرب الذي سيخلف أليغري، علما بأن تقارير صحافية أشارت في اليومين الماضيين الى أن نادي مدينة تورينو أبرم اتفاقا مع الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشلسي الإنجليزي حاليا، للإشراف عليه في الموسم المقبل. كما تداولت التقارير اسم سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو حاليا.