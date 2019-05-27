توج لاعب الجودو الايراني (سعيد ملائي) بالميدالية الذهبية في منافسات الجائزة الكبرى الجارية حاليا في الصين.

وتغلب ملائي في الدور النهائي لوزن تحت 81 كغم على الياباني (سوتارو فوجيوا) ليتقلد الميدالية الذهبية.

وكان الاعب الايراني قد فاز في الادوار التمهيدية على منافسيه من جورجيا ومصر ومنغوليا قبل ان يصعد الى الدور النهائي.

وكانت منافسات الجائزة الكبرى للجودو قد انطلقت يوم الجمعة في مدينة هوهات الصينية بمشاركة 345 لاعبا من 44 بلدا.