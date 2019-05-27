قالت المختصة بعلم النفس سيما فردوسي أن ثمة نوعين من اضطراب الوسواس يصاب به بعض الاشخاص هما الفكري والعملي: التشكك ، الازدواجية ، التردد ، التعددية وتكرار السلوك ، والتي تعد من أعراض الأشخاص المصابين بهذا المرض.

وقالت سیما فردوسي، في تصريح لمراسل فارس، إنه في الوسواس الفكري ، تعود الأفكار المتكررة الى تفكير الشخص؛ وقد يكرر بعض الأشخاص الأرقام أو الكلمات ؛ بينما يعلمون أن ذلك لايحمل أي معنى، لكنهم غير قادرين على إيقافها.

واضافت، أن ثمة أمور أخرى في الوسواس العملي مثل التدقيق في المنزل ، وإعادة غسل الملابس، والتحقق المستمر ؛ إذا لم يتجاوز الحد المعتاد ؛ فعلى سبيل المثال ، بمجرد أن يدقق الشخص في باب منزله لمرة واحدة، يعد هذا أمراً طبيعياً ، ولكن عندما يتم التدقيق عدة مرات ولا يشعر الفرد بالرضا؛ فهذه الحالة الوسواسية تجعل حياته مزعجة وتتطلب العلاج.

وتساءلت عما اذا كان علاج الوسواس يتم باستخدام الادوية أو بالاسلوب السريري؟" قالت: يجب العمل على تغيير عقلية وسلوك المريض ، ولكن إذا كان اضطراب الوسواس القهري مرتفعاً ، فيجب على المرء استخدام العقاقير والعلاج النفسي معاً.