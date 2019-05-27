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رقم الخبر: 254091 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 14:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحث ايراني يبدع طريقة لفتح الابواب المغلقة عبر التحكم عن بعد

باحث ايراني يبدع طريقة لفتح الابواب المغلقة عبر التحكم عن بعد

ابدع باحث ايراني جهاز يحول منظومة فتح الابواب التقليدية الى منظومة مركبة من جزئين سلكي ولاسلكي، تمكن من فتح الابواب عبر التحكم عن بعد، ذات لوحة الكترونية غير محدودة للتحكم.

وأفادت صحيفة الوفاق، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا أن باحثا ايرانيا من محافظة آذربيجان الشرقية تمكن من تصميم منظومة تسمح لصاحب المنزل او اي عقار اخر من فتح الباب المغلقة من خلال التحكم عن بعد.

وقال صاحب هذا المشروع صلاح الدين زندي بوريان: ان جميع المنظومات المتاحة في الاسواق لفتح الابواب تعتمد الاسلاك والاجهزة المتصلة بها، لكن هذه الجهاز يشكل رابطا لاسلكيا بين الزائر وصاحب المنزل عند غيابه من البيت.

وحول طريقة عمل هذا الجهاز قال زندي بوريان: ان الجهاز سوف يتصل بخط الهاتف المنزلي ومن جهة اخرى سيتصل بمنظومة فتح الباب، وعندما يرن  الجرس يجري الجهاز المذكور اتصالا هاتفيا بصاحب المنزل، وحينها يقرر فتح الباب من عدمه، وأكمل: في حال وجود عطل بالهاتف المنزلي سوف يرسل الجهاز رسالة بعد رن الجرس اربع مرات.

وذكر: تم تأسيس شركة معرفية لصنع هذا الجهاز ودخلت المنظومة المذكورة الحيز الصناعي جزئيا، كما تم تسجيل براءة اختراعها على المستوى الدولي عبر الدعم الذي قدمته معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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