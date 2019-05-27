وابتكرت هذه الآلية الجديدة لتحفيز الدماغ عبر التيار الكهربائي المتداخل وهي طريقة تؤثر إيجاباً على معالجة الأمراض العصبية والاضطرابات النفسية التي لا يجدي علاجها نفعاً بالأدوية.

ومن ميزات هذا الجهاز عدم الحاجة إلى إدخال أقطابه إلى أنسجة الدماغ ما يسبب أضراراً للشخص على عكس الأجهزة السابقة.

وفي هذا السياق قالت المشرفة على المشروع فرزانه شايق إنه وبالاعتماد على هذه الآلية يصبح بالإمكان التوصل إلى أعمق النقاط في الدماغ.

وأوضحت: أن الجهاز اجتاز المراحل الأولية من الاختبار بنجاح حيث تشير النتائج إلى أن التيار الكهربائي لا يترك أثراً سلبياً على طبقات الدماغ.