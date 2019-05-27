  • الإثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٠
  • الإثنين , مايو 27, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254089 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 14:58 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
لأول مرة في إيران.. مختصون يصنعون جهازاً طبياً لتحفيز الدماغ

لأول مرة في إيران.. مختصون يصنعون جهازاً طبياً لتحفيز الدماغ

نجح مختصون إيرانيون بجامعة أصفهان التكنولوجية في صنع جهاز يحفز الدماغ عبر استخدام التيار الكهربائي المتداخل.

وابتكرت هذه الآلية الجديدة لتحفيز الدماغ عبر التيار الكهربائي المتداخل وهي طريقة تؤثر إيجاباً على معالجة الأمراض العصبية والاضطرابات النفسية التي لا يجدي علاجها نفعاً بالأدوية.

ومن ميزات هذا الجهاز عدم الحاجة إلى إدخال أقطابه إلى أنسجة الدماغ ما يسبب أضراراً للشخص على عكس الأجهزة السابقة.

وفي هذا السياق قالت المشرفة على المشروع فرزانه شايق إنه وبالاعتماد على هذه الآلية يصبح بالإمكان التوصل إلى أعمق النقاط في الدماغ.

وأوضحت: أن الجهاز اجتاز المراحل الأولية من الاختبار بنجاح حيث تشير النتائج إلى أن التيار الكهربائي لا يترك أثراً سلبياً على طبقات الدماغ.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8425 sec