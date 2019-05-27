أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش السوري أحكمت سيطرتها التامة على بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي وطهرتها من رجس التنظيمات الإرهابية.

وذكر المصدر في تصريح لـ سانا أن وحدات من قواتنا المسلحة الباسلة أحكمت سيطرتها التامة على بلدة كفرنبودة وأعلنتها منطقة مطهرة من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وكان مراسل سانا أفاد في وقت سابق اليوم بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات دقيقة تخللها اشتباكات وتكتيكات حربية تتناسب والطبيعة العمرانية للبلدة ضد مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته عند آخر نقاط تحصنهم على أطراف بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي.

وبين أن العمليات أسفرت عن بسط سيطرة الجيش على كامل بلدة كفرنبودة بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد الحربي.

ودمرت وحدات الجيش السوري أمس تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة في بلدات اللطامنة وكفرزيتا والهبيط في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.