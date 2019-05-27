اعلن مساعد قائد قوى الامن الداخلي للشؤون الاجتماعية في محافظة كرمانشاه (غرب ايران) العقيد محمد رضا آموئي عن استشهاد رئيس شرطة التحريات في مدينة اسلام آباد غرب النقيب كوروش حاجي مرادي.

وقال العقيد آموئي في تصريح له عن الحادث، امس الاحد، ان دورية لشرطة التحريات بقيادة الشهيد حاجي مرادي كانت تتجول في المدينة في سياق مهامها لتوفير الامن للمشاركين في مراسم احياء ليلة القدر.

واضاف: ان الدورية اشتبهت في سيارة في حي "جهاد" التابع لمدينة اسلام آباد غرب حيث اصدرت الايعاز لها بالتوقف الا ان عناصر السيارة بادروا الى اطلاق النار على الدورية ما ادى الى اصابة النقيب حاجي مرادي واحد افراد الدورية.

وقال، انه وبعد نقلهما على الفور الى المستشفى استشهد النقيب حاجي مرادي بسبب اصابته البالغة.

واكد مساعد قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه بان جهودا حثيثة تبذل الان من قبل هذه القوى للقبض على الفاعلين لينالوا جزاءهم العادل.