شارك وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء الاحد في مراسم احياء ليلة القدر كربلاء المقدسة.

وبعد زيارته للعتبات المقدسة حيث مرقدي الامام الحسين (ع) واخيه ابي الفضل العباس (ع)، شارك ظريف في مراسم احياء ليلة القدر التي تصادف ذكرى ليلة استشهاد امير المؤمنين الامام علي (ع).

وخلال زيارته للمرقدين الشريفين، تحدث وزير الخارجية الايراني مع عدد من الزوار الايرانيين والعراقيين واجاب على اسئلتهم.

وكان ظريف قد وصل الى كربلاء المقدسة قادما من بغداد حيث اجرى على مدى يومين محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات الثنائية واهم التطورات الاقليمية والدولية.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الايراني الثالثة الى بغداد اثر تصاعد اجراءات اميركا الاستفزازية والتوترات التي تثيرها في المنطقة مع عدد من دول المنطقة.

يذكر ان ظريق قام خلال الايام الماضية بجولة اسيوية شملت تركمنستان والهند واليابان والصين ومن ثم باكستان، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيه حول العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي واجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية ضد ايران.