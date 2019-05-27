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|رقم الخبر: 254080
|تاريخ النشر: أيار 27, 2019
|الوقت: 09:02
|الاقسام: سياسة
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المرجع آية الله مكارم شيرازي: وثيقة اليونسكو 2030 استعمارية
اعتبر المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي، وثيقة اليونسكو 2030 بأنها وثيقة استعمارية.
وقال آية الله مكارم شيرازي في تصريح له الاحد، ان وثيقة اليونسكو 2030 هي وثيقة استعمارية ولا ينبغي السماح بتنفيذها.
وفي جانب اخر من تصريحه اكد المرجع الديني بان مشاكل البلاد يمكن حلها من خلال تشكيل فريق اقتصادي قوي ونشط يعمل على ايجاد تحول في الاوضاع الاقتصادية للبلاد.
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