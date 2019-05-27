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رقم الخبر: 254079 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 09:00 الاقسام: سياسة  
عراقجي: ايران ترحب بالحوار مع دول الخليج الفارسي

عراقجي: ايران ترحب بالحوار مع دول الخليج الفارسي

اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي بان ايران ترحب الحوار مع اي من دول الخليج الفارسي.

وكتب عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان ايران ترحب بالحوار مع اي من دول الخليج الفارسي لايجاد علاقات متوازنة ونظام مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

ورفض مساعد الخارجية الايرانية في تغريدته اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة مع اميركا.

وكان عراقجي قد وصل الى العاصمة العمانية مسقط في مستهل جولته الاقليمية التي تشمل ايضا الكويت وقطر.

ويوم امس التقى مساعد الخارجية الايرانية مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي حيث جرى البحث حول التطورات الاقليمية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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