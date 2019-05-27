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رقم الخبر: 254078 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 08:59 الاقسام: سياسة  
مسؤول: لا خسائر جراء العاصفة التي اجتاحت طهران

مسؤول: لا خسائر جراء العاصفة التي اجتاحت طهران

اعلن رئيس الدائرة العامة لادارة الازمة في محافظة طهران منصور درجاتي بان العاصفة التي اجتاحت طهران عصر امس الاحد لم تخلف اي خسائر.

وقال درجاني في تصريح له: ان العاصفة التي اجتاحت طهران في الساعة الخامسة من عصر امس الاحد بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش) لم تسفر عن خسائر.

واضاف: ان سرعة العاصفة بلغت في مطار الامام 70 كم فيما بلغت في مناطق برند وملارد ورباط كريم ما بين 65 الى 70 كم فيما كانت سرعتها داخل مدينة طهران ما بين 34 الى 40 كم.

واوضح بان امطارا رعدية مصحوبة بالبرق وهبوب الرياح قد وقعت في بعض اماكن العاصمة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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