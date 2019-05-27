صادرات منطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة تبلغ 1.6 مليار دولار اعلن المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة جنوب ايران خلج طهراني بان صادرات هذه المنطقة بلغت خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) 5 ملايين و 897 الفا و 841 طنا بقيمة 1.6 مليار دولار.