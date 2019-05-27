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رقم الخبر: 254077 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 08:57 الاقسام: اقتصاد  
صادرات منطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة تبلغ 1.6 مليار دولار

صادرات منطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة تبلغ 1.6 مليار دولار

اعلن المدير التنفيذي لمنطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة جنوب ايران خلج طهراني بان صادرات هذه المنطقة بلغت خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) 5 ملايين و 897 الفا و 841 طنا بقيمة 1.6 مليار دولار.

وقال طهراني خلال لقائه المدير العام لجمرك "الشهيد باهنر" ان المنتوجات التصديرية لمنطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة تشمل مختلف انواع الصلب والالمنيوم.

واضاف، ان منطقة الخليج الفارسي الاقتصادية الخاصة تعد منطقة استراتيجية لاقتصاد البلاد حيث تحظى ببنية تحتية جيدة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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