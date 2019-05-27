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رقم الخبر: 254076 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 08:55 الاقسام: عربيات  
السلطات اللبنانیة تعتقل سعوديا في مطار بيروت وبحوزته 10 كغ من المخدرات

السلطات اللبنانیة تعتقل سعوديا في مطار بيروت وبحوزته 10 كغ من المخدرات

أوقفت السلطات الامنیة في مطار بيروت مواطنا سعوديا یدعی "ح. الرويلي"، ومعه نحو 10 كغ من مخدر الكبتاغون في حقيبة سفره، التي كان يحملها متوجها على متن رحلة إلى الشارقة الإماراتية.

وجرت عملية توقيف المهرب السعودي عبر التعاون بين جهاز أمن المطار ومخابرات الجيش اللبناني؛ بحسب ما افاد به موقع "روسیا الیوم".

وأصدرت محكمة لبنانية قبل أشهر، حكما بالسجن على الأمير السعودي "عبد المحسن بن وليد آل سعود" الذي عرف خلال السنوات الماضية بـ"أمير الكبتاغون".

وكان الأمير  المشار  الیه يسعد لنقل كمية كبيرة جدا من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى منطقة "حائل" في السعودية بطائرة خاصة استأجرها، لكن محاولته باءت بالفشل خلال فحص حقائبه في مطار بیروت، وجرى ضبطه وتوقيفه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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