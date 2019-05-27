كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له امس الأحد، أن "لقاءاته مع المسؤولين العراقيين كانت بناءة"؛ مضيفا: لقد اقترحت معاهدة عدم الإعتداء الإقليمية في العراق.

في تغريدة له؛

وأضاف ظريف خلال تغريدته: إنني متواجد في العراق حاليا وقد عقدت لقاءات بناءة مع رئيس الجمهورية العراقي ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير الخارجية وزعيمي إئتلافين برلمانيين، واقترحت معاهدة عدم الإعتداء الإقليمية خلال هذه اللقاءات.

وكان وزير الخارجية قد وصل مساء السبت، على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء زيارة رسمية تستغرق يومين اثنين إلى العاصمة العراقية بغداد.

والتقى ظريف في وقت سابق، رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح وناقش معه العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.