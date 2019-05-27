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رقم الخبر: 254074 تاريخ النشر: أيار 27, 2019 الوقت: 08:52 الاقسام: اقتصاد  
البرلمان يناقش قريبا مشروع قانون إنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران وأوراسیا
وزیر الطاقة:

البرلمان يناقش قريبا مشروع قانون إنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران وأوراسیا

أعلن وزیر الطاقة رضا اردکانیان ان مجلس الشوری الاسلامي سيناقش خلال الأیام المقبلة مشروع قانون إنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران وأوراسیا.

واضاف اردکانیان امس الأحد، خلال اجتماعه مع عدد من التجار ورجال الأعمال المعنيين بالتجارة مع روسيا، انه من المقرر ان یتم التصویت علی مشروع قانون إنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران وأوراسیا فی  مجلس الشورى الإسلامي وذلك قبل إقامة الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشتركة بين إيران وروسيا.

تجدر الاشاره، ان الاجتماع الخامس عشر للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري المشتركة بين إيران وروسيا والمؤتمر الثاني للتجارة بین ایران وشمال القفقاز (المقاطعات الجنوبية لروسيا) سینعقدان من 16 حتی 18 حزيران/يونيو في مدينتي طهران وإصفهان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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