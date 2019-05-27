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رقم الخبر: 254073 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 19:12 الاقسام: سياسة  
اياد علاوي يؤكد رفضه للضغوط الاقتصادية والعسكرية ضد ايران
خلال اللقاء مع ظريف؛

اياد علاوي يؤكد رفضه للضغوط الاقتصادية والعسكرية ضد ايران

اكد رئيس وزراء العراق الاسبق، رئيس "تحالف الوطنية" في مجلس النواب العراقي "اياد علاوي" على موقفه الرافض للحظر الاقتصادي والمواجهة العسكرية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع علاوي اليوم الاحد بوزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" والذي يقوم بزيارة رسمية للعراق حاليا.

ونوّه رئيس تحالف الوطنية الى، ان اضعاف الجمهورية الاسلامية الايرانية لن يخدم مصالح احد؛ مبينا انه تم ابلاغ الجانب الامريكي بهذا الخصوص.

واكد علاوي على ضرورة الوفاء بالإتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ داعيا كافة الاطراف الى الجلوس على طاولة المفاوضات ونبذ التوترات الى خارج المنطقة.

وتابع، انه يرفض بشدة سياسة الحصار التي تستهدف الشعب الايراني.

الى ذلك، قدم وزير الخارجية الايراني شرحا حول لقاءاته بالمسؤولين العراقيين وموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من الازمة الاخيرة؛ معربا عن تقديره لمواقف وجهود العراق الهادفة الى انهاء التوترات الراهنة في المنطقة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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