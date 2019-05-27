نجح الباحثون في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا في تصميم وتطوير نوع جديد من "بطارية ليثيوم أيون" لعمليات الزراعة في الدماغ.

ان الدكتور "مهران جافان باخت" عضو الهيئة العلمية في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، ومنفذ المشروع, قال إن بطارية "ليثيوم أيون" اليوم تعتبر الخيار الأنسب لاستخدام أدوات الزرع في الدماغ. وأكد أنه تم انجاز 75% من المشروع البحثي وساهم فيه فريق من خمسة باحثين.

وأضاف: إن تصميم وصناعة "بطارية ليثيوم أيون" لزراعة الدماغ جزء من المشروع الوطني لتصميم وبناء نظام زرع الدماغ الذي يجري تنفيذه في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا, بدعم من قسم العلوم المعرفية.

وأشار إلى أن بطارية "ليثيوم أيون" التي تنتجها جامعة أمير كبير للتكنولوجيا على أساس أكسيد المنغنيز-الليثيوم تم إنتاجها لأول مرة في العالم للطلاء الكهروكيميائي النبضي, وبخصائصها الفريدة كانت قادرة على توفير متطلبات الطاقة العالية للأجهزة والدوائر القابلة للزرع في الدماغ مثل محفزات الاعتلال العصبي والمناطق العميقة. يتم استخدام البطارية لعلاج وتخفيف الأمراض العصبية والجهاز العصبي المركزي مثل مرض باركنسون.

واضاف، "إن بطاريات "الليثيوم أيون" التي ينتجها الباحثون في جامعة أمير كبير للتكنولوجيا, ونظرا لقدرتها على إعادة الشحن (أكثر من عدة آلاف من المرات), تعد أداة رائعة للأجهزة القابلة للزرع مثل التحفيز العميق للدماغ.