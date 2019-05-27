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رقم الخبر: 254071 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:59 الاقسام: عربيات  
حماس ترحب بدعوة نصر الله لحوار لبناني فلسطيني لمواجهة صفقة القرن

حماس ترحب بدعوة نصر الله لحوار لبناني فلسطيني لمواجهة صفقة القرن

رحب رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة الخارج رأفت مرة بدعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لإطلاق حوار لبناني فلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض التوطين والتمسك بحق العودة.

وقال مرة في تصريح صحفي إن دعوة نصر الله جاءت في وقتها، مؤكدا أن الحوار اللبناني الفلسطيني هو أفضل وأقوى وسيلة للتصدي لصفقة القرن ومواجهة تداعياتها، خاصة محاولات فرض التوطين وإنهاء حق العودة.

ودعا مرة إلى أن يشمل الحوار أيضا منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الاجتماعية والتعاون في تكريس الأمن والاستقرار.

وأكد تمسك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بهويتهم الوطنية، والتزامهم الكامل بمشروع مقاومة الاحتلال، وبعودتهم إلى وطنهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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