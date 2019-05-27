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رقم الخبر: 254070 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:51 الاقسام: رياضة  
ايران تقتنص 7 ميداليات في بطولة ايطاليا للمصارعة الحرة

ايران تقتنص 7 ميداليات في بطولة ايطاليا للمصارعة الحرة

أحرز الفريق الايراني بالمصارعة الحرة 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية و3 برونزية في بطولة كأس "ماتيو بليكونه" التي اقيمت بمدينة ساساري الايطالية.

وأقیمت بطولة بطولة كأس "ماتيو بليكونه" التي تعد جزءا من منظومة التصنيف للاتحاد الدولي للمصارعة امس السبت في ايطاليا بمشارکة مصارعين من انحاء العالم.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من أحمد بذري (86 كغم)، علي رضا كريمي (92 كغم)، وحامد طالب زرين كمر (97 كغم).

ونال الميدالية الفضية عباس فروتن (97 كغم)، وتقلد الميداليات البرونزية نادر حاج آقانيا (57 كغم)، يونس امامي (70 كغم)، وأرشك محبي (92 كغم).

وتقلد كريمي الميدالية الذهبية للبطولة بفوزه على منافسه الروسي جاكولوف بنتيجة ۸ - ۴ .

وكان كريمي قد احرز الميدالية الذهبية في وزن ۹۷ كغم خلال دورة الالعاب الآسيوية ۲۰۱۸ التي اقيمت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

 
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