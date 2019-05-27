أعلن الملحق التجاري الايراني في العراق عن إقامة 4 معارض تجارية في بغداد وأربيل في الشهر الجاري حتى 22 يونيو/حزيران 2019.

وأوضح "ناصر بهزاد" في تصريح السبت تابعته "فارس"، بأن اقامة المعارض تأتي انفاذا للسياسات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة والمعادن، بغية تطوير التعاون التجاري بين ايران والعراق ورفع حجم صادرات السلع غير النفطية للثاني.

ولفت الى أن المعارض تشمل معرض التسوق الرمضاني، والسجاد اليدوي النفيس، كلاهما ببغداد، فضلا عن جناح ايراني بالمعرض الدولي للاتصالات وتقنية المعلومات والاعلام في أربيل والمعرض الايراني الخاص في المدنية ذاتها.

وتوقع بهزاد مشاركة أكثر من 300 شركة ايرانية في المعارض الاربعة.