وأوضح عباس كشاورز في تصريح السبت، أن مساحة الزراعية الاروائية تبلغ 2.04 مليون هكتار والديمية نحو 3.7 مليون هكتار.

وتوقع بلوغ المحاصيل 14.5 مليون طن من اجمالي المساحة المستزرعة البالغة 5.75 مليون هكتار، وأن تسجل المشتريات الحكومية من القمح المحلي 11.5 مليون طن.