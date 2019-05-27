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|رقم الخبر: 254067
|تاريخ النشر: أيار 26, 2019
|الوقت: 18:43
|الاقسام: اقتصاد
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ايران تتوقع بلوغ انتاج القمح 14.5 مليون طن
توقع مساعد وزير الزراعة الايراني بلوغ انتاج القمح المحلي 14.5 مليون طن في السنة الزراعية الجارية.
وأوضح عباس كشاورز في تصريح السبت، أن مساحة الزراعية الاروائية تبلغ 2.04 مليون هكتار والديمية نحو 3.7 مليون هكتار.
وتوقع بلوغ المحاصيل 14.5 مليون طن من اجمالي المساحة المستزرعة البالغة 5.75 مليون هكتار، وأن تسجل المشتريات الحكومية من القمح المحلي 11.5 مليون طن.
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