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|رقم الخبر: 254066
|تاريخ النشر: أيار 26, 2019
|الوقت: 18:41
|الاقسام: اقتصاد
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لتسهيل التجارة.. صندوق ضمان الصادرات الايراني يبرم مذكرات مع دول أوروبية
أعلنت المدير التنفيذي لصندوق ضمان الصادرات الايراني عن قرب ابرام مذكرات تفاهم مع دول اوروبية، بهدف تسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية البينية.
وأوضحت "افروز بهرامي" خلال عدة تغريدات على تويتر اليوم الاحد، بأن ومع تفعيل آلية "اينستكس" للتعامل المالي الاوروبي مع ايران في الاسابيع المقبلة، فان المذكرات المبرمة من شأنها خلق امكانيات جديدة للتبادل التجاري بين ايران واوروبا في اطار هذه الآلية.
وبيّنت في تغريدة أن من محاور المذكرات المزمع توقيعها، تبادل المعلومات الائتمانية للشركات الايرانية والاوروبية، التعاون بالحصول على المستحقات، واعادة التأمين او التأمين المشترك فضلا عن التعاون التدريبي والفني.
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