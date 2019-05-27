وأوضحت "افروز بهرامي" خلال عدة تغريدات على تويتر اليوم الاحد، بأن ومع تفعيل آلية "اينستكس" للتعامل المالي الاوروبي مع ايران في الاسابيع المقبلة، فان المذكرات المبرمة من شأنها خلق امكانيات جديدة للتبادل التجاري بين ايران واوروبا في اطار هذه الآلية.

وبيّنت في تغريدة أن من محاور المذكرات المزمع توقيعها، تبادل المعلومات الائتمانية للشركات الايرانية والاوروبية، التعاون بالحصول على المستحقات، واعادة التأمين او التأمين المشترك فضلا عن التعاون التدريبي والفني.