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|رقم الخبر: 254065
|تاريخ النشر: أيار 26, 2019
|الوقت: 18:41
|الاقسام: سياسة
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اعضاء البرلمان يعلنون دعمهم لإجراءات منظمة الطاقة النووية في مواجهة الحظر الامريكي
اعلن 146 من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في بيان أصدروه اليوم الأحد، دعمهم لإجراءات منظمة الطاقة النووية الإيرانية في مواجهتها الحظر الامريكي .
وجاء في البيان الذي تلاه النائب "احمد امير آبادي": نحن اعضاء مجلس الشورى الاسلامي نعلن دعمنا للإجراءات التي قامت بها منظمة الطاقة النووية الايرانية في اطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي للتقليل من مستوى التزاماتها النووية والقيام بزيادة انتاج اليورانيوم بمقدار اربعة اضعاف و كذلك فيما يتعلق بذخائر الماء الثقيل و اليورانيوم المخصب.
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