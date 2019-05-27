  • الإثنين ٢٢ رمضان ١٤٤٠
  • الإثنين , مايو 27, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254065 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:41 الاقسام: سياسة  
اعضاء البرلمان يعلنون دعمهم لإجراءات منظمة الطاقة النووية في مواجهة الحظر الامريكي

اعضاء البرلمان يعلنون دعمهم لإجراءات منظمة الطاقة النووية في مواجهة الحظر الامريكي

اعلن 146 من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في بيان أصدروه اليوم الأحد، دعمهم لإجراءات منظمة الطاقة النووية الإيرانية في مواجهتها الحظر الامريكي .

وجاء في البيان الذي تلاه النائب "احمد امير آبادي": نحن اعضاء مجلس الشورى الاسلامي نعلن دعمنا للإجراءات التي قامت بها منظمة الطاقة النووية الايرانية في اطار قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي للتقليل من مستوى التزاماتها النووية والقيام بزيادة انتاج اليورانيوم بمقدار اربعة اضعاف و كذلك فيما يتعلق بذخائر الماء الثقيل و اليورانيوم المخصب.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 18/9237 sec