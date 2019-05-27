اعضاء البرلمان يعلنون دعمهم لإجراءات منظمة الطاقة النووية في مواجهة الحظر الامريكي اعلن 146 من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في بيان أصدروه اليوم الأحد، دعمهم لإجراءات منظمة الطاقة النووية الإيرانية في مواجهتها الحظر الامريكي .