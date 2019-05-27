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رقم الخبر: 254064 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:38 الاقسام: عربيات  
"معتقلي الرأي": الدعاة الثلاثة بسجون السعودية في ظروف احتجاز سيئة للغاية

"معتقلي الرأي": الدعاة الثلاثة بسجون السعودية في ظروف احتجاز سيئة للغاية

نشر حساب "معتقلي الرأي" الذي يتابع أوضاع النشطاء والمفكرين المعتقلين في السعودية معلومات جديدة حول دعاة وعلماء معتقلين تحدثت تقارير صحفية عن نية السلطات السعودية إعدام عدد منهم بعد شهر رمضان.

وفي تغريدات على تويتر الأحد، كشف الحساب أن الدعاة سلمان العودة وناصر العمر وعوض القرني "ما يزالون في العزل الانفرادي وسط ظروف احتجاز سيئة للغاية".
وفي ما يتعلق بالداعية العمري، قال الحساب: "تأكد لنا خبر نقل الدكتور #علي العمري إلى سجن خاص بالتعذيب تابع للديوان الملكي، كان يشرف على عمليات التعذيب فيه سعود القحطاني والآن يُشرف عليه فريق لا يقل سوءاً".
وأضاف: "كما تأكد لنا أن العمري منذ بداية رمضان في وضع صحي سيئ ويتم تكبيله بشكل شبه دائم مؤخرا".
ويأتي ذلك بعد تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني كشف عن نية لدى السلطات السعودية بإصدار أحكام بالإعدام بحق الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري بعد شهر رمضان وتنفيذ الحكم مباشرة.

 
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