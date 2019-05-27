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رقم الخبر: 254063 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:35 الاقسام: محليات  
النيابة العامة الايرانية تستدعي المنشد المسيء

النيابة العامة الايرانية تستدعي المنشد المسيء

استدعت النيابة العامة في ايران المنشد المسيء لمقدسات أهل السنة احمد قدمي.

واستدعي قدامي الى المحكمة الايرانية المختصة بالشؤون الثقافية والاعلامية للادلاء بايضاحاته حول الاساءات التي أطلقها حيال رموز أهل السنة.
يشار الى أن هذا المنشد قد ارتكب اساءات لرموز اهل السنة خلال مراسم دينية كانت تبث مباشرة على الهواء عبر قناة التلفاز الخامسة ما أثار غضب الرأي العام في البلاد.

 
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