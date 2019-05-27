واستدعي قدامي الى المحكمة الايرانية المختصة بالشؤون الثقافية والاعلامية للادلاء بايضاحاته حول الاساءات التي أطلقها حيال رموز أهل السنة.

يشار الى أن هذا المنشد قد ارتكب اساءات لرموز اهل السنة خلال مراسم دينية كانت تبث مباشرة على الهواء عبر قناة التلفاز الخامسة ما أثار غضب الرأي العام في البلاد.