رغم الضغوط الامريكية فان العشرات من الشركات الالمانية لازالت مستمرة في نشاطها من خلال مكاتبها في ايران.

وتشير تقارير صادرة عن غرفة تجارة وصناعة المانيا، ان الشركات الالمانية لازالت مستمرة في نشاطاتها داخل الجمهورية الاسلامية وذلك رغم تشديد الحظر الامريكي ضد البلاد.

وفي سياق متصل اشار رئيس الدائرة الدولية في غرفة تجارة وصناعة المانيا " فولكر تراير" الى ان اكثر من 60 شركة المانية لازالت مستمرة باعمالها التجارية في ايران.

وتشير التقارير الرسمية في المانيا ان الاخيرة قامت خلال الفترة من يناير الى مارس 2019 بتصدير معدات واجهزة ميكانيكية ومعدات مخبرية والكترونية و منتجات صناعية الى ايران بلغت قيتها 339 مليون يورو.