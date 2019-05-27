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رقم الخبر: 254060 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:31 الاقسام: عربيات  
محكمة عراقية تحكم بالإعدام على ثلاثة فرنسيين من "داعش"

محكمة عراقية تحكم بالإعدام على ثلاثة فرنسيين من "داعش"

حكمت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول قضائي القول إن "محكمة عراقية حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام بعد إدانتهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي"، مبينة ان "أمامهم 30 يوما للاستئناف على الحكم".
وذكرت الوكالة أن "المحكوم عليهم هم كيفن جونوت وليونارد لوبيز وسالم ماشو، حيث تم القبض عليهم في سوريا على أيدي قوة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية".
وأشارت الوكالة إلى أنهم "أول ثلاثة فرنسيين يتلقون أحكام الإعدام في العراق، حيث نقلوا للمحاكمة".

 
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