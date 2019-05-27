وقال لاريجاني اليوم الاحد خلال جلسة البرلمان، ان يوم القدس العالمي يمتاز بأهميته الاساسية في العالم الاسلامي وهنالك في ظل الظروف الراهنة تحركات شيطانية في المنطقة للترتيب لعقد اجتماع تحت عنوان مشروع الغرب الكبير بما يشكل وصمة عار للدول المشاركة فيه في هذا المشروع اللئيم.

وبيّن لاريجاني ان هذا المشروع يتجاهل حتى ذلك الاهتمام الضئيل بحقوق الفلسطينيين الذي جاء في اطار مشاريع التسوية السابقة ويلغي حقوق الفلسطينيين تماما وليس فيه اي دور للاجئين الفلسطينيين في تقرير مصير بلادهم، اذن هو مشروع خياني ودنيء.

وقال، انه في ظل هذه الظروف التي تسعى بعض دول الخليج الفارسي وراء مشروع الناتو العربي، ياتي يوم القدس العالمي لاحياء مظلومية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، مؤكدا على ضرورة مشاركة الجميع في مسيرات احيائه.