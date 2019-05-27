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رقم الخبر: 254059 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:28 الاقسام: محليات  
لاريجاني: المشروع الغربي حيال فلسطين خياني ودنيء

لاريجاني: المشروع الغربي حيال فلسطين خياني ودنيء

وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني المشروع الغربي حيال فلسطين تحت مسمى"صفقة القرن" بالخياني والدنيء، لافتا الى ان هذا المشروع ينفي حقوق الفلسطينيين ويلغي دورهم في تقریر مصيرهم.

وقال لاريجاني اليوم الاحد خلال جلسة البرلمان، ان يوم القدس العالمي يمتاز بأهميته الاساسية في العالم الاسلامي وهنالك في ظل الظروف الراهنة تحركات شيطانية في المنطقة للترتيب لعقد اجتماع تحت عنوان مشروع الغرب الكبير بما يشكل وصمة عار للدول المشاركة فيه في هذا المشروع اللئيم.
وبيّن لاريجاني ان هذا المشروع يتجاهل حتى ذلك الاهتمام الضئيل بحقوق الفلسطينيين الذي جاء في اطار مشاريع التسوية السابقة ويلغي حقوق الفلسطينيين تماما وليس فيه اي دور للاجئين الفلسطينيين في تقرير مصير بلادهم، اذن هو مشروع خياني ودنيء.
وقال، انه في ظل هذه الظروف التي تسعى بعض دول الخليج الفارسي وراء مشروع الناتو العربي، ياتي يوم القدس العالمي لاحياء مظلومية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، مؤكدا على ضرورة مشاركة الجميع في مسيرات احيائه.

 
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