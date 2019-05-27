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رقم الخبر: 254057 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:23 الاقسام: سياحة  
سفيرة باكستان: تعزيز قطاع السياحة يمهد لتوطيد العلاقات مع إيران

سفيرة باكستان: تعزيز قطاع السياحة يمهد لتوطيد العلاقات مع إيران

عدت السفيرة الباكستانية لدى طهران رفعت مسعود قطاع السياحة عاملا رئيسيا في توطيد الأواصر بين البلدين.

وأكدت رفعت لدى زيارتها لورشات النحت على الأحجار الكريمة بنيشابور/شمال شرق/ ضرورة تعزيز قطاع السياحة قائلة إنه علينا ألا نقصرها على زيارة الأماكن المقدسة فحسب وإنما يجب تعزيزها في كافة المجالات.
وأضافت أن هذا الأمر يتطلب التعريف بمعالم الجذب السياحي للوافدين إلى بلدينا.
ووصفت مدينة نيشابور بمثابة جوهرة لافتةً إلى أن جميع المدن الإيرانية تتميز بخصائص فريدة.
يشار إلى أن رفعت زارت عدة معالم أثرية في نيشابور منها مرقدي الشاعرين الإيرانيين عمر خيام وعطار نيشابوري وخان الملك عباس للاستراحة وسوق نيشابور الأثري.

 
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