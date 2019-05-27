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رقم الخبر: 254056 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:21 الاقسام: محليات  
مساعد وزير خارجية الايراني يلتقي بن علوي في مسقط

مساعد وزير خارجية الايراني يلتقي بن علوي في مسقط

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني عباس عراقجي في مسقط اليوم الاحد، وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي .

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن ”الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بديوان عام وزارة الخارجية استقبل اليوم عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية للسلطنة“.
وأضافت أنه ”تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة“.
وذكرت الوكالة أن اللقاء تم بحضور الوفد المرافق للضيف، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية العمانية.
وقال بن علوي قبل أيام إن بلاده تحاول مع أطراف أخرى تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

 
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