واعلنت غرفة التعاون الايرانية انها عقدت اجتماعا مشتركا مع نواب مجلس الشورى الاسلامي بهدف دراسة التحديات التي يواجهها قطاع التعاون.

وقال رئيس لجنة الزراعة في غرفة التعاون الايرانية في هذا الاجتماع: انه ومن أجل زيادة الإنتاج، من المهم الحفاظ على فرص العمل، وبالنظر الى ان محرك التنمية في البلاد هو القطاع الزراعي ، فإننا نقترح تخصيص جزء من قانون ميزانية الوارادات بقيمة 14 مليار دولار لتحقيق ازدهار الانتاج والحفاظ على فرص العمل.

واضاف ارسلان قاسمي: ان هذا الامر سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الزراعية والغذائية.

بدوره، قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الاسلامي: ان انشاء سوق للعملات الاجنبية مكون من عدة شركات يعد حلا مناسبا لمشاكل التصدير، وفي حال تم إطلاق هذه السوق، فسيتم القضاء على دور المضاربين في سوق العملات، وستزداد شفافية المعاملات.

من جانبه، قال عضو اللجنة البرلمانية الاقتصادية، سيد كبيري: يجب ان يكون القطاع التعاوني أكثر مطالبة نظرا لقدرة المجتمع التعاوني واتساع نطاقه.

بدورها، أكدت النائبة في مجلس الشورى الاسلامي ، معصومة آقابور، على أهمية دور الصادرات غير النفطية، وقالت: ينبغي النظر في تدريب مصدري القطاع الزراعي فيما يتعلق بتعليمات البنك المركزي.

بدوره، دعا رئيس غرفة التعاون الايرانية، بهمن عبداللهي، الى الاشراف على تنفيذ القانون بشكل جيد، وقال: القانون الحالي للتعاون يكفي لهذا القطاع، وسيتم تقديم تعديلات طفيفة الى اللجنة البرلمانية الاقتصادية.