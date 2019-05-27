اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي"، انه "ليس هناك اي حوار مباشر او غير مباشر بين ايران وامريكا".

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان موسوي وفي معرض تعليقه على خبر تناقلته بعض الصحف عن احد المسؤولين الكويتيين بشان "بدء الحوار بين ايران وامريكا"، اذ نفى بشدة صحة هذه الاخبار، قال: ليس هناك اي حوار مباشر او غير مباشر بين ايران وامريكا.

وكانت صحف كويتية نقلت عن مساعد وزير الخارجية في هذا البلد "خالد الجار الله" انه ادعى بشان "بدء المفاوضات بين امريكا وايران لإنهاء التوتر الذي اوشك ان يبلغ ذروته في المنطقة".

واكد الجار الله، ان "التوتر الراهن في المنطقة لن يؤدي الى حرب حقيقية"؛ مضيفا ان "ايران وامريكا بدأتا الخطوات نحو التهدئة والسلام"؛ على حد تعبيره.