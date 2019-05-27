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رقم الخبر: 254052 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 18:11 الاقسام: سياسة  
روحاني: الصمود والمقاومة.. الحل الوحيد لمواجهة المعتدين
خلال رسالة بعثها الى نظيره اللبناني؛

روحاني: الصمود والمقاومة.. الحل الوحيد لمواجهة المعتدين

بعث اليوم الأحد، رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني رسالة الى نظيره اللبناني ميشل عون، هنأ خلالها لبنان حكومة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتحرير الجنوب اللبناني وأكد، ان الطريق الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أحر تهانيه للرئيس والشعب اللبناني بمناسبة حلول عيد المقاومة اللبنانية الظافرة والفخورة والذكرى السنوية لتطهير جنوب لبنان من دنس قوات الكيان الصهيوني المحتل والذي تحقق بفضل تضحيات الشعب اللبناني الصامد.

ويضيف روحاني في رسالته: ان طبيعة الكيان الصهيوني المنبثقة عن مزاجه العدواني، أظهرت بأن الحل الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة؛ معربا عن أمله في تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة بأكملها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس اللبناني.

وجاء في نص الرسالة، انه من منطلق إرادة الشعب اللبناني والجيش والمقاومة في الحفاظ على الوحدة والدفاع عن بلادهم، فان الجمهورية الإسلامية ستبقى كما في السابق الى جانب لبنان حكومة وشعبا.

وفي ختام رسالته، سأل روحاني الباري تعالى أن يمن على الرئيس اللبناني بدوام الصحة والتوفيق وعلى الشعب اللبناني النبيل بمزيد العزة والرفعة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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