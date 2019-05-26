الجيش السوري يسحق الارهاب في كفر نبودة.. ويضمّها الى المناطق المحرّرة

وذكرت وكالة "سانا" أن الجيش تصدى لهجمات شنها المسلحون على مناطق في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.
وأوضحت أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين، وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة لهم.
من جهته، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، بأن الطائرات السورية شنت أكثر من 40 غارة على البلدة منذ فجر اليوم، بالتزامن مع إطلاق قذائف وصواريخ على مناطق مختلفة بالبلدة.
وحقق الجيش السوري إصابات قاتلة في المجموعات الإرهابية المنتشرة بمحيط إدلب، كان من بينهم إرهابيين من جزر المالديف وماليزيا قتلوا على جبهات حلب من بعد أن قطعوا آمالهم في الحياة أو الخروج من مناطق تواجدهم.
وحوصر الإرهابيون في مناطق تمركزهم التي أتو إليها من دول مختلفة من العالم فراحوا ينتحرون بعربات مفخخة نسفها الجيش السوري قبل وصولها إلى أهدافها خلال مواجهات الجيش العربي السوري أثناء محاولتهم استعادة كفر نبودة بعد أن حررها الجيش السوري.
أظهرت طبيعة المعارك الجارية في إدلب الكثير من الخفايا وكشفت الكثير من الحقائق حول داعميها وخاصة من قبل تركيا التي تتلاعب بالجميع كالكراكوز المعلق بخيوط تحركه أياد إقليمية ودولية لإنقاذ جبهة "النصرة" ، وهذا ما كشف التركي وما يدعيه من محاولات لفصل المعتدلين عن الإرهابيين.
انتهت سيطرة الإرهابيين على كفر نبودة بالرغم من المشاركة والدعم الفاضح الذي حاول الطرف التركي تقديمه لهم حيوياً ولوجستياً ضد الجيش السوري، ولم يعد الأمر قابلاً للتأويل وإنما بات من المثبت بالدلائل الدامغة الدور التركي في هذه الحرب الإرهابية على سورية فظهرت هوية المجموعات المقاتلة التي تحارب الدولة السورية. على حقيقتها بشكل لا يقبل الشك والتأويل.