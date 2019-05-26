وتأتي جولة عراقجي في اطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الايرانية مع مختلف الدول.

ومن المقرر ان يبحث مساعد الخارجية الايراني خلال هذه الجولة مع كبار المسؤولين في عمان والكويت وقطر التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة وخاصة في منطقة الخليج الفارسي.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل عصر السبت الى بغداد في زيارة تستغرق يومين لاجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، بعد زيارته لباكستان والتي استغرقت يومين ايضا.

وكان ظريف قد قام بجولة اسيوية شملت تركمنستان والهند واليابان والصين بحث خلالها مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية خاصة الاتفاق النووي.

وكانت ايران قد اعلنت تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في اطار الاتفاق النووي في الذكرى السنوية الاولى لانسحاب اميركا من الاتفاق وحددت مهلة 60 يوما لاطراف الاتفاق النووي الاوروبيين للوفاء بالتزامتهم في الاتفاق.