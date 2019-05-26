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رقم الخبر: 254046 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 12:29 الاقسام: محليات  
عراقجي يبدأ جولة تشمل عمان والكويت وقطر لبحث آخر التطورات الاقليمية

عراقجي يبدأ جولة تشمل عمان والكويت وقطر لبحث آخر التطورات الاقليمية

يبدا مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم الاحد جولة تشمل عمان والكويت وقطر.

وتأتي جولة عراقجي في اطار المشاورات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تجريها وزارة الخارجية الايرانية مع مختلف الدول.
ومن المقرر ان يبحث مساعد الخارجية الايراني خلال هذه الجولة مع كبار المسؤولين في عمان والكويت وقطر التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة وخاصة في منطقة الخليج الفارسي.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل عصر السبت الى بغداد في زيارة تستغرق يومين لاجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين، بعد زيارته لباكستان والتي استغرقت يومين ايضا.
وكان ظريف قد قام بجولة اسيوية شملت تركمنستان والهند واليابان والصين بحث خلالها مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية خاصة الاتفاق النووي.
وكانت ايران قد اعلنت تعليق تنفيذ بعض تعهداتها في اطار الاتفاق النووي في الذكرى السنوية الاولى لانسحاب اميركا من الاتفاق وحددت مهلة 60 يوما لاطراف الاتفاق النووي الاوروبيين للوفاء بالتزامتهم في الاتفاق.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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