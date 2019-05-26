وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان هذه الهزة الارضية وقعت في عمق 18 كم من سطح الارض في الساعة العاشرة و 56 دقيقة و 43 ثانية من مساء السبت بالتوقيت المحلي (السادسة و 26 دقيقة و 43 ثانية مساء السبت بتوقيت غرينتش) على بعد 5 كم من بلدة ازكلة.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر بشرية او مادية جراء هذه الهزة الارضية.

وكانت هزة ارضية بقوة 4.2 ريختر قد ضربت مدينة جوانرود التابعة لمحافظة كرمانشاه ايضا ظهر السبت بقوة 4.2 ريختر.

يذكر ان زلزالا مدمرا بقوة 7.3 ريختر ضرب المحافظة وكان مركزه على بعد 11 من بلدة ازكلة يوم 12 تشرين الثاني عام 2017 ، ما ادى الى مصرع 620 شخصا واصابة اكثر من 12 الفا اخرين.

وخلف ذلك الزلزال اضرارا مادية هائلة اذ دمر الكثير من المرافق والمنشآت واكثر من 100 الف وحدة سكنية بصورة جزئية او كلية في 10 مدن و 1930 قرية بالمحافظة.