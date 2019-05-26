  • الأحد ٢١ رمضان ١٤٤٠
  • الأحد , مايو 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254043 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 12:23 الاقسام: محليات  
ملامح عقد اتفاقية توأمة بين مدينتي لويو الاوكرانية وشيراز

ملامح عقد اتفاقية توأمة بين مدينتي لويو الاوكرانية وشيراز

أعلن سفير اوكرانيا في ايران " سيرغي بورديلياك"، ان بلاده مستعدة لعقد اتفاقية التؤامة بين مدينتي لويو وشيراز (جنوب ايران).

ووجه السفير الاوكراني في اجتماع مع محافظ فارس "عنايت الله رحيمي "، الدعوة له لزيارة أوكرانيا ومدينة لويو في المستقبل القريب.
مدينة  شيراز كانت قد عقدت سابقا اتفاقيات التؤامة مع مدن دوشنبه (عاصمة طاجيكستان)  ونيقوسيا (عاصمة قبرص)  وتشونغتشينغ الصينية  وفايمار ألمانيا (عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 1999)  وباتش الهنغارية (عاصمة الثقافة الأوروبية لأوروبا في عام 2010) ، ونانجينغ الصينية.
و أكد سفير أوكرانيا في طهران كذلك على تطوير العلاقات بين البلدين منوها الى قدرات محافظة فارس وقال: إن الاهتمام بالقدرات الإقليمية وتوسيع العلاقات في اطار غرف التجارة والمحافظات هو أنسب طريق لتنمية العلاقات بين البلدين في الوقت الحالي.
من جانبه قال محافظ فارس، ان إيران شريكا اقتصاديا موثوقا به لأوكرانيا، وأشار أيضا إلى القدرات العديدة للمحافظة ووصف هذه القدرات بأنها تمثل فرصة مناسبة لتطوير التعاون بين البلدين.
واضاف عنايت الله رحيمي أن محافظة فارس تتمتع بطاقات خاصة في مجال صناعات التعدين وقال إن وجود موارد معدنية غنية في المحافظة والتجربة الأوكرانية في مجال الصناعة المعدنية يمكن أن تفتح فصلا جديداً في التعاون بين البلدين.
وأشار أيضا إلى القدرات الزراعية لمحافظة فارس، قائلاً: يمكن لمحافظة فارس وأوكرانيا التعاون في مجال التبادلات العلمية وتصدير واستيراد المنتجات الزراعية.
وأكد محافظ فارس إن إيران ستكون شريكا اقتصاديا موثوقا به لأوكرانيا.
كما تحدث رحيمي عن فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في محافظة فارس، مضيفا أن أوكرانيا يمكنها أيضا تلبية متطلبات المحافظة في مجال تطوير النقل بالسكك الحديدية .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2886 sec