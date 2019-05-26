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رقم الخبر: 254042 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 12:18 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يهنئ بالعيد الوطني لجورجيا

الرئيس روحاني يهنئ بالعيد الوطني لجورجيا

بعث الرئيس الايراني حسن روحاني ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب فيها عن اخلص التهاني واطيب التمنيات للرئيس " سالومه زورابيشفيلي " وللشعب الجورجي الصديق.

وأعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة للرئيس الجورجي بمناسبة حلول الذكرى السنوية لاستقلال بلاده، عن أمله في المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل استثمار المشتركات التاريخية والثقافية والامكانيات الاقتصادية والسياسية والثقافية .
وتمنى الرئيس الايراني موفور الصحة والعافية والنجاح للرئيس زورابيشويلي، ولجورجيا وشعبها دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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