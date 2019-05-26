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رقم الخبر: 254041 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: محليات  
لاریجاني رئیسا لمجلس الشوری الإسلامي للسنة الرابعة علی التوالي

لاریجاني رئیسا لمجلس الشوری الإسلامي للسنة الرابعة علی التوالي

أعید انتخاب علی لاریجانی رئیسا لمجلس الشوری الإسلامی للسنة الرابعة علی التوالي في الدورة العاشرة لمجلس الشورى الإسلامي.

وجرت انتخابات تعیین رئیس البرلمان وأعضاء الهیئة المرکزیة الیوم الأحد حیث صوت  155 نائبا لصالح إعادة انتخاب لاریجانی رئیسا للمجلس من إجمالی 274 صوتا .
وکان لاریجانی قد ترشح مع محمدرضا عارف و محمد جواد ابطحی فی هذه الانتخابات. وقد سبق أن استلم لاریجانی مهام رئاسة المجلس في النسختین الثامنة والتاسعة للبرلمان. 
ودرس لاريجاني في جامعة طهران وتحصل منها على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الغربية. تحصل كذلك على بكالوريوس بتقدير ممتاز في الرياضيات والإعلام من جامعة شريف التكنولوجية. ترأس هيئة الإذاعة والتلفيزيون الإيراني بين سنة 1997 و2004 بعد ترشيحه من المرشد الأعلى الإيراني. ترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية سنة 2005 وحل فيها سادسا حائزا على 5.94% من الأصوات. أصبح منذ 14 آب / أغسطس 2005 أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ثم قدم استقالته بتاريخ 20 تشرين الأول / أكتوبر 2007. أسس في فترة رئاسته لمجلس الشورى الإسلامي مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الإسلامي في مدينة قم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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