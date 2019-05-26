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|رقم الخبر: 254040
|تاريخ النشر: أيار 26, 2019
|الوقت: 11:33
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
ایران
📌 الرئیس روحاني: سیکون للحکومة صلاحیات کافية لو تم تطبیق الدستور
جمهوري اسلامي
📌 76 جنرال ودبلوماسي امریکي سابق یحذرون ترامب من المواجهة مع ایران
📌 سید حسن نصرالله: عنوان یوم القدس هذا العام هو مواجهة "صفقة القرن"
📌 رئیس الموساد السابق یکشف عن تعاون جید مع مرتزقة الاستخبارات السعودیة
📌 منظمة التحریر الفلسطینیة تدعو جمیع الدول العربیة الی مقاطعة مؤتمر المنامة
کیهان
📌 اعتراف الکیان الصهیوني باغتیال "سمیر القنطار" بالتعاون مع الارهابیین التکفيریین
📌 السودانیون یطالبون بالنظام الاسلامی ولیس حکم العسکر
📌 انباء مرعبة عن اعدام آل سعود لدعاة سعودیین
📌 انصار الله للامارات والسعودیة: حان الدور لمیزان الرعب
آرمان
📌 المتحدث باسم لجنة الامن القومي البرلمانیة: ظریف یتحمل عبء الدبلوماسیة
دنیاي اقتصاد
📌 قادة الحرس الثوري یحذرون من خطأ حسابات امریکا في المنطقة
آفتاب یزد
📌 السید نصرالله: الضغوط علی ایران واحداث الخلیج الفارسي الاخیرة علی صلة بصفقة القرن
📌 ظریف: قرار امریکا بارسال مزید من القوات الی الشرق الاوسط خطیر
📌 نوري المالکي: لابد من الوقوف بوجه الطرف الداعي للحرب
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