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رقم الخبر: 254040 تاريخ النشر: أيار 26, 2019 الوقت: 11:33 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ایران

📌 الرئیس روحاني: سیکون للحکومة صلاحیات کافية لو تم تطبیق الدستور

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز یکشنبه‌ ۵ خرداد :

📌 76 جنرال ودبلوماسي امریکي سابق یحذرون ترامب من المواجهة مع ایران

📌 سید حسن نصرالله: عنوان یوم القدس هذا العام هو مواجهة "صفقة القرن"

📌 رئیس الموساد السابق یکشف عن تعاون جید مع مرتزقة الاستخبارات السعودیة

📌 منظمة التحریر الفلسطینیة تدعو جمیع الدول العربیة الی مقاطعة مؤتمر المنامة

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز یکشنبه‌ ۵ خرداد :

📌 اعتراف الکیان الصهیوني باغتیال "سمیر القنطار" بالتعاون مع الارهابیین التکفيریین

📌 السودانیون یطالبون بالنظام الاسلامی ولیس حکم العسکر

📌 انباء مرعبة عن اعدام آل سعود لدعاة سعودیین

📌 انصار الله للامارات والسعودیة: حان الدور لمیزان الرعب

آرمان

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز یکشنبه‌ ۵ خرداد :

📌  المتحدث باسم لجنة الامن القومي البرلمانیة: ظریف یتحمل عبء الدبلوماسیة

دنیاي اقتصاد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز یکشنبه‌ ۵ خرداد :

📌 قادة الحرس الثوري یحذرون من خطأ حسابات امریکا في المنطقة

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز یکشنبه‌ ۵ خرداد :

📌 السید نصرالله: الضغوط علی ایران واحداث الخلیج الفارسي الاخیرة علی صلة بصفقة القرن

📌 ظریف: قرار امریکا بارسال مزید من القوات الی الشرق الاوسط خطیر

📌 نوري المالکي: لابد من الوقوف بوجه الطرف الداعي للحرب

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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