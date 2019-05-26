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رقم الخبر: 254039 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 22:54 الاقسام: محليات  
ظريف يبحث مع عبدالمهدي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

ظريف يبحث مع عبدالمهدي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في بغداد مساء اليوم السبت رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

وبحث الجانبان في هذا اللقاء بشأن العلاقات الثنائية وأهم التطورات الاقليمية والدولية.

وكان ظريف قد وصل عصر اليوم السبت الى بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية الايراني في مطار بغداد نائب الخارجية العراقي نزار خيرالله. 

وتتضمن زيارة ظريف الى بغداد اجراء محادثات مع الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ووزير الخارجية محمد علي الحكيم ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

 
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