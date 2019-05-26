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رقم الخبر: 254038 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 19:54 الاقسام: محليات  
ظريف يصل بغداد

ظريف يصل بغداد

وصل مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد سياسي رفيع المستوى.

وكان في استقبال ظريف لدى وصوله الى بغداد نائب وزير الخارجية العراقي نزار خير الله. 

وخلال زيارته الرسمية الى بغداد التي تستغرق يومين، فضلاً عن لقاء نظيره العراقي، من المقرر أن يلتقي ظريف مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

 
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