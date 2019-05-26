*إطلاق صاروخ" زلزال1" على تجمعات للمرتزقة في نجران *تدمير آليتين عسكريتين للغزاة في الجوف.. وإفشال زحف لهم في جبهة الضباب

إثر مجزرة جديدة للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن

أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، السبت، استشهاد 13 مواطناً بينهم أطفال وإصابة عدد آخر في غارة لطيران التحالف السعودي استهدفت محطة للوقود في مديرية ماوية بمحافظة تعز جنوب اليمن.

وكانت غرفة عمليات الطوارئ التابعة لمكتب الصحة بتعز قد نشرت في وقت سابق قائمة بأسماء الشهداء الذين سقطوا جراء جريمة العدوان بمديرية ماوية، ضمت 12 شهيدًا معظمهم أطفال بالإضافة إلى جريح واحد.

وكانت العاصمة صنعاء شهدت مجزرة خلال أيار/ مايو الجاري جراء غارات على منازل مدنيين أسفرت عن استشهاد العشرات.

وفي نيسان/ إبريل الماضي، أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن استشهاد 13 فتاة معظمهن من الطالبات في قصف للتحالف السعودي استهدف مدرسة الراعي شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الإدارة الأميركية ستتجاوز الكونغرس لإتمام صفقة بيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعودية والإمارات خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الصحيفة فإن الإدارة الأميركية قد تستخدم بنداً متعلقاً بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة يمنع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلقة حاليا.

وكان السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أول المعارضين لتلك الصفقة قائلاً إنه ليس هناك أي وضع طارئ لبيع السعودية قنابل كي تلقيها على المدنيين في اليمن.

يذكر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف صباح أمس الجمعة، محطة بنزين تابعة للمواطن حسن البحر في منطقة حبيل الذرية بمديرية ماوية.

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون، السبت، إثر قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن قوة الاسناد المدفعي لدى الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للغزاة في عدد من المواقع بجبهة الساقية مديرية المصلوب بالمحافظة ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد دمروا في وقت سابق السبت آليتين عسكريتين تابعتين لمرتزقة العدوان إحداهن محملة بالأفراد في معسكر السلان بالساقية ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان بينهم قيادات مصرعهم في وقت سابق، إثر كمين محكم لوحدة الهندسة العسكرية استهدفهم في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف.

كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر السبت، صاروخ "زلزال1" على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة السديس نجران.

وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلف قتلى وجرحى من المرتزقة في الموقع المستهدف.

يذكر أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا في وقت سابق، على أحد مواقع مرتزقة العدوان في الطلعة بعملية هجومية وكبدوهم خسائر في الأرواح واغتنموا أسلحة.

إلى ذلك أوقع الجيش واللجان الشعبية، السبت، عشرات القتلى والجرحى من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بينهم قيادات خلال كسر زحف لهم في مدينة تعز.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة العدوان على كلابة والأربعين بمدينة تعز من ثلاثة مسارات.

وأكد المصدر مقتل وجرح العشرات من المرتزقة بينهم قيادات ولا زالت جثث معظمهم في المكان خلال التصدي لمحاولة زحفهم في المدينة.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، الجمعة، محاولة زحف للمرتزقة في جبهة الضباب وكبدوهم خسائر في صفوفهم، فيما قصفت قوة الإسناد المدفعي تجمعات للمرتزقة في بير باشا.