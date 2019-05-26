  • الأحد ٢١ رمضان ١٤٤٠
  • الأحد , مايو 26, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254031 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 19:18 الاقسام: عربيات  
رئيس "الموساد" السابق يكشف عن تعاون وثيق مع الاستخبارات السعودية

رئيس "الموساد" السابق يكشف عن تعاون وثيق مع الاستخبارات السعودية

كشف عن الرئيس السابق لـ"الموساد" تامير باردو تعاون وثيق وانسجام بين "الموساد" وعملاء الاستخبارات السعودية، وفق ما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية.

وتحدّث باردو بشكلٍ غير مباشر عن لقاء جمعه بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق مايكل موريل يوم الأربعاء الفائت".

وبحسب الصحيفة، فإن "الإثنين كانا يتناقشان في قوة التعاون بين الوكلاء الإسرائيليين ووكالات الاستخبارات في مختلف البلدان، وما إن بدأ باردو يعدّد من يتعاون معه الموساد، ذكر بشكل السعوديين، مؤكدًا أن "الموساد" وعملاء الاستخبارات السعودية يتواصلون وينسجمون بشكل جيد".

باردو قال خلال اللقاء أيضا "يمكنك أن تكونَ عدوًّا عندما تخرج من الغرفة، لكن عندما تكون جالسًا معنًا يمكنكَ تبادل الخبرات الخاصة بك، يمكنك التحدث كثيرا ويمكنك التعامل مع العديد من العقبات".

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن تصريح باردو يؤرّخ أن التعاون الاستخباراتي السعودي مع "تل أبيب" يعود إلى فترة سابقة، إذ إنه شغل منصب مدير "الموساد" من عام 2011 لغاية عام 2016.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/8836 sec