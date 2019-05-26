كشف عن الرئيس السابق لـ"الموساد" تامير باردو تعاون وثيق وانسجام بين "الموساد" وعملاء الاستخبارات السعودية، وفق ما نقلت عنه صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية.

وتحدّث باردو بشكلٍ غير مباشر عن لقاء جمعه بمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السابق مايكل موريل يوم الأربعاء الفائت".

وبحسب الصحيفة، فإن "الإثنين كانا يتناقشان في قوة التعاون بين الوكلاء الإسرائيليين ووكالات الاستخبارات في مختلف البلدان، وما إن بدأ باردو يعدّد من يتعاون معه الموساد، ذكر بشكل السعوديين، مؤكدًا أن "الموساد" وعملاء الاستخبارات السعودية يتواصلون وينسجمون بشكل جيد".

باردو قال خلال اللقاء أيضا "يمكنك أن تكونَ عدوًّا عندما تخرج من الغرفة، لكن عندما تكون جالسًا معنًا يمكنكَ تبادل الخبرات الخاصة بك، يمكنك التحدث كثيرا ويمكنك التعامل مع العديد من العقبات".

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن تصريح باردو يؤرّخ أن التعاون الاستخباراتي السعودي مع "تل أبيب" يعود إلى فترة سابقة، إذ إنه شغل منصب مدير "الموساد" من عام 2011 لغاية عام 2016.