أعلنت "قوى الحرية والتغيير" في السودان السبت عن بدء الإضرابات في عدد من المؤسسات.

وفي بيان لها، أوضحت القوى أن بداية إضراب المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

واعتبرت القوى أن "الإضراب والعصيان المدني عمل مقاوم سلمي"، مؤكدًة أنه "لا مناص من استخدام سلاح الإضراب، لتقويم مسار الثورة واستكمال مشوارها".

ولفتت إلى أن الإضراب سيستمر حتى الأربعاء، مشيرة إلى تنظيم مواكب "السلطة المدنية" نحو ميادين الاعتصام الخميس القادم. وأوضحت أن الأربعاء المقبل "سيشهد تشكيل لجان العصيان المدني في المدن والأحياء".

بدوره، طالب المجلس العسكري الانتقالي قوى المعارضة بضرورة أن تكون غالبية أعضاء "المجلس السيادي" من العسكر.

وقال مصدر في المعارضة -"فضل عدم ذكر اسمه"- إن "المجلس العسكري أعلن تمسكه بضرورة أن يكون رئيس مجلس السيادة عسكريًا، وأن الغلبة في المجلس للعسكريين"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأضاف: "نحن أيضًا أبلغناهم بتمسكنا بموقفنا حول ضرورة تكوين المجلس السيادي من المدنيين، بما فيها رئاسة المجلس". وذكر أن "المجلس العسكري بتعنّته يعقد الأوضاع ويدفع بها نحو التصعيد".

وقال المصدر: "الآن ندرس كافة خياراتنا لمواجهة ذلك الموقف المتصلب، بما فيها إعلان العصيان المدني والإضراب العام".

واتهم المصدر "العسكريين بمحاولة التمسك بالسلطة وعدم التزامهم بموقفهم المعلن والداعم لعودة السلطة للمدنيين".

وأشار إلى أن المجلس العسكري "يطرح أجندة جديدة في التفاوض، ويحاول أن يعطي مجلس السيادة المختلف حول طبيعة تكوينه صلاحيات كبيرة تتنافى مع ما تم الاتفاق عليه مسبقًا، وتمس صلاحيات الجهازين التنفيذي والتشريعي".