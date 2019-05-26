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رقم الخبر: 254029 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
لقاء لـ"حزب الله" اللبناني مع ممثل الأمم المتحدة يغضب الكيان الصهيوني

لقاء لـ"حزب الله" اللبناني مع ممثل الأمم المتحدة يغضب الكيان الصهيوني

أغضبت تصاريح ممثل الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيس، الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة خصوصا بعد لقاء جمعه مع نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم.

وعلق كوبيس على صفحته الخاصة على "تويتر" بشأن اللقاء قائلا: "أنا ممتن جدا على النقاش الجاد حول مجموعة واسعة من القضايا مع نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله. إضافة إلى ذلك، تلقيت نسخة من كتابه- قراءته إلزامية".

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مقالا بعنوان: "إسرائيل مصدومة من لقاء ممثل الأمم المتحدة بمسؤول من حزب الله".

ونقلت الصحيفة عن إيمانويل ناشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلي، قوله:" لقد شعرنا بالصدمة وخيبة الأمل من هذا الاجتماع"، وأضاف: "لسنا بحاجة إلى قراءة كتاب نعيم قاسم".

ونقلت، عن مكتب ممثل الأمم المتحدة في بيروت، رده على الكلام الإسرائيلي بالقول: "إن الأمم المتحدة تعمل مع حكومة لبنان، والقوى السياسية والاجتماعية، والمؤسسات اللبنانية، خصوصا القوى المنتخبة في البرلمان اللبناني، ومن بينها حزب الله، لتشجيعه على العمل من أجل لبنان وشعبه، ومن أجل السلام والأمن واستقرار لبنان والمنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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