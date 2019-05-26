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رقم الخبر: 254028 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 19:16 الاقسام: عربيات  
تسرب نفطي "كبير" في الخليج الفارسي بعد إستهداف سفن إماراتية وسعودية

تسرب نفطي "كبير" في الخليج الفارسي بعد إستهداف سفن إماراتية وسعودية

قالت شركة" آي سي" الفنلندية للرادارات الفضائية، إن رادارا تابعا لها رصد تسربا نفطيا كبيرا في مياه الخليج الفارسي حيث تعرضت ناقلة النفط "أمجاد" لتخريب قبالة ساحل الإمارات في 12 مايو/ أيار الجاري.

وأكدت شركة Iceye الفنلندية للرادارات الفضائية أن صورا التقطتها احدى راداراتها بعد يومين من الحادثة وثقت هذا التسرب الذي وصف بأنه "كبير" في مياه خليج عمان حيث استهدفت ناقلة النفط "أمجاد" السعودية وثلاث سفن أخرى من قبل مجهولين خارج ميناء الفجيرة الإماراتي، وذلك حسب قناة "بي بي سي" البريطانية.

ولم يستطع المحللون تحديد حجم التسرب بالدقة استنادا إلى الصور، لكن شركة Kongsberg النرويجية لخدمات الأقمار الصناعية التي لديها خبرة طويلة في رصد التسربات النفطية أكدت وجوده.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة Iceye، رافال مودرزسكي، في حديث إلى "بي بي سي" البريطانية، أن النفط يشكل بقعة داكنة على سطح الماء، ما يتيح للأقمار الصناعية رصد تسربه.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الناقلة "أمجاد" كانت خالية من النفط الخام لحظة مهاجمتها، ولذلك يعتقد أن الحديث يدور عن تسرب وقود المحرك.

وجاء الاعتداء على السفن الأربع، (اثنتان سعوديتان والأخريان تحملان علمي الإمارات والنرويج)، على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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