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رقم الخبر: 254027 تاريخ النشر: أيار 25, 2019 الوقت: 18:25 الاقسام: محليات  
ايران.. ضبط اسلحة مهربة يستخدمها التكفيريون عادة

ايران.. ضبط اسلحة مهربة يستخدمها التكفيريون عادة

اعلن مدعي المحاكم العامة والثورية في مدينة سرخس بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران) عن تفكيك عصابة لتهريب اسلحة يستخدمها التكفيريون عادة.


وقال حميد علي زادة في تصريح لوكالة انباء "فارس" في سرخس اليوم السبت، ان احد النجاحات التي تحققت تتمثل في تفكيك عصابة لتهريب اسلحة في سرخس حيث تم الكشف عنها من قبل جهاز استخبارات حرس الحدود والقوى الامنية.
واضاف، انه تم ضبط 9 مسدسات من هذه العصابة، 2 منها اوتوماتيكية والبقية شبه اوتوماتيكية.
وقال علي زادة ان هذه الاسلحة تعمل بصورة رشاشة واوتوماتيكية وتستخدم عادة في عمليات الجماعات الارهابية.
واوضح بانه تم ايضا ضبط بندقية صيد وكميات من الاعتدة من هذه العصابة.
وحول انشطة هذه العصابة قال، ان العصابة كانت قد جاءت بهذه الاسلحة من غرب البلاد وكانت تعتزم بيعها في سرخس الا ان القوى الامنية القت القبض على عناصرها وهم 4 افراد.


 

 
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